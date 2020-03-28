На Дніпропетровщині рятувальники знайшли і підірвали майже 30 артилерійських снарядів

У суботу, 28 березня, фахівці піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону провели знищення застарілих боєприпасів.

Всього знищено 29 артилерійських боєприпасів. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Криворізькому районі, 27 березня, під час сільськогосподарських робіт жінка виявила предмети схожі на застарілі артилерійські снаряди калібру 50 мм в кількості 15 одиниць.

Скріншот з відео Пресслужба ГСЧС в Дніпропетровській області

У тому ж місці піротехніками було виявлено ще 3 артилерійські снаряди калібру 50 мм та 10 одиниць калібру 76 мм.

В цей же день під час пошуку металобрухту недалеко від села Олексіївка Нікопольського району в лісосмузі невідомою особою виявлено предмет, схожий на застарілий артилерійський снаряд калібру 76 мм в кількості 1 одиниця.

Група піротехнічних робіт знищила виявлені боєприпаси шляхом контрольованого підриву.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі чоловік продавав бойові гранати прямо на вулиці. Поліцейські затримали зловмисника під час збуту боєприпасів.

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