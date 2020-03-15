У суботу, 14 березня, в Нікополі Дніпропетровської області сталася пожежа в будинку по вулиці Віктора Усова.

До Служби порятунку "101" повідомлення про пожежу надійшло о 21:37. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Рятувальники встановили, що пожежа виникла в квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Вогонь знищив меблі та пошкодив домашні речі на загальній площі 10 квадратних метрів.

У Нікополі горів житловий будинок Пресслужба ГСЧС в Дніпропетровській області

У Нікополі горів житловий будинок Пресслужба ГСЧС в Дніпропетровській області

У Нікополі горів житловий будинок Пресслужба ГСЧС в Дніпропетровській області

О 21:50 вогонь було локалізовано і о 22:30 ліквідовано. Під час ліквідації пожежі рятувальники винесли на руках на свіже повітря двох людини (чоловіків 1949 і 1986 років народження) і собаку.

Постраждалих передали співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації. До ліквідації пожежі було залучено 6 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі під час пожежі загинув чоловік. Вижити вдалося тільки матері з 4-річним сином.

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