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19 квітня • оновлено в 13:03
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Ігор Кравченко

На Дніпропетровщині рятувальники оголосили високу пожежну небезпеку

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На території Дніпропетровської області з 19 по 21 квітня оголошено про високу пожежну небезпеку – четвертого класу.

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про заморозки і перший рівень небезпеки – жовтий. Про це повідомляє пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

У неділю, 19 квітня, прогнозується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі 0...+5 тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0...-3, вдень +9...+14. У Дніпрі вночі 0... +2, на поверхні ґрунту заморозки 0...-2, вдень +11...+13.

Рятувальники оголосили високу пожежну небезпеку

Рятувальники оголосили високу пожежну небезпеку

Укрінформ

У понеділок, 20 квітня, очікується хмарна погода з проясненнями. Часом дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с, вдень місцями пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+7, вдень +8...+13.

У вівторок, 21 квітня, прогнозується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+5, на поверхні ґрунту заморозки 0...-3, вдень +8...+13.

Раніше OBOZREVATEL писав, що з Дніпра відправили велику групу пожежних в Чорнобильську зону. Туди вирушили 149 чоловік особового складу та 41 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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