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24 березня • оновлено в 15:36
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Аліна Рашевська

На Дніпропетровщині розшукують зниклу жінку: фото і прикмети

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На Дніпропетровщині розшукують 44-річну Василенко Наталію Станіславівну.

14 лютого жителька села Мар'їна Роща Петропавлівського району пішла з дому в невідомому напрямку. З тих пір про її місцезнаходження нічого не відомо, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

У Дніпрі розшукують зниклу жінку

У Дніпрі розшукують зниклу жінку

Павлоград.dp.ua

Прикмети: на вигляд 45-50 років, міцної статури, зріст 160-165 сантиметрів, темно-каштанове волосся до плечей.

Була одягнена: блакитне пальто, шапка біла в'язана, чорні гамаші, чорні чоботи.

У Дніпрі розшукують зниклу жінку

У Дніпрі розшукують зниклу жінку

ГУ НП в Дніпропетровській області

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Наталії, поліція просить повідомити на лінію "102" або за телефонами: (099) 235 33 31, (050) 15907 45 (розшукова група).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Інтерпол скасував міжнародний розшук колишнього головного рятувальника Одеської області Володимира Боделана, якого розшукували в рамках кримінальної справи про події 2 травня в Одесі.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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