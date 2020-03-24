На Дніпропетровщині розшукують зниклу жінку: фото і прикмети

На Дніпропетровщині розшукують 44-річну Василенко Наталію Станіславівну.

14 лютого жителька села Мар'їна Роща Петропавлівського району пішла з дому в невідомому напрямку. З тих пір про її місцезнаходження нічого не відомо, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

У Дніпрі розшукують зниклу жінку Павлоград.dp.ua

Прикмети: на вигляд 45-50 років, міцної статури, зріст 160-165 сантиметрів, темно-каштанове волосся до плечей.

Була одягнена: блакитне пальто, шапка біла в'язана, чорні гамаші, чорні чоботи.

У Дніпрі розшукують зниклу жінку ГУ НП в Дніпропетровській області

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Наталії, поліція просить повідомити на лінію "102" або за телефонами: (099) 235 33 31, (050) 15907 45 (розшукова група).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Інтерпол скасував міжнародний розшук колишнього головного рятувальника Одеської області Володимира Боделана, якого розшукували в рамках кримінальної справи про події 2 травня в Одесі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!