На Дніпропетровщині розшукують зниклу дівчинку-підлітка: фото і прикмети

На Дніпропетровщині поліція розшукує 15-річну Світлану Друзенко з селища міського типу Божедарівка.

Дівчинка не виходить на зв'язок з рідними вже п'яту добу. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Відомо, що в останній раз зниклу бачили вдома 24 січня. З тих пір про її місцезнаходження нічого не відомо.

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Прикмети: зріст 155 см, на вигляд 16-17 років, середньої статури, волосся світле русяве до плечей, над лівою бровою шрам до 5 см.

Якщо вам відомо, де знаходиться Світлана, поліція просить повідомити за телефонами: (05654) -9-21-81, 068-848-41-22.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром 27 січня легковий автомобіль збив двох пішоходів, які йшли по "зебрі". В результаті ДТП постраждали жінка і її 12-річний син.

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