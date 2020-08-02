На Дніпропетровщині розшукують зниклу 20-річну дівчину. Фото і прикмети

Аліна Рашевська Події 10:55, 2.08.2020

У Дніпропетровській області поліція оголосила в розшук 20-річну жительку села Приют Марію Ковалевич.

Дівчина поїхала до Дніпра 28 липня. В останній раз її бачили увечері 29 липня на вулиці Січових Стрільців, коли вона йшла по розділовій смузі посеред дороги, повідомляє "Дніпро оперативний".

На Дніпропетровщині розшукують зниклу 20-річну дівчину
Фото: Дніпро оперативний

Прикмети: зріст близько 175 см, темне довге волосся, карі очі.

Була одягнена: рожева футболка, зелені штани.

Якщо Вам що-небудь відомо про місцезнаходження Марії, поліція просить повідомити на лінію "102".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі за добу не виявили нових випадків COVID-19.

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