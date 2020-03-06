На Дніпропетровщині розшукують зниклого чоловіка: фото і прикмети

На Дніпропетровщині поліція оголосила в розшук 39-річного Андрія Костецького з міста Кривий Ріг.

У жовтні минулого року чоловік пішов з дому в невідомому напрямку. З того часу про його місцезнаходження нічого не відомо, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

На Дніпропетровщині розшукують зниклого чоловіка newtimes.kz

Прикмети: на вигляд 38 - 40 років, зріст 173 - 175 см, середньої статури, обличчя овальне, волосся темне, очі блакитні, ніс прямий, губи тонкі.

Особливі прикмети: на одній з рук, в районі передпліччя, є довгий шрам.

Був одягнений: спортивний костюм темного кольору, кросівки чорного кольору.

На Дніпропетровщині розшукують зниклого чоловіка ГУ НП в Дніпропетровській області

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Андрія, поліція просить повідомити на лінію "102" або за телефонами: 0 (564) 92-49-08, 0 (564) 92-49-09, 067-568- 90- 99.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що поліція Кам'янського Дніпропетровської області розшукує раніше неодноразово судимого 27-річного Михайла Гриневича. Чоловіка підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

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