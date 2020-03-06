На Дніпропетровщині розшукують зниклого чоловіка: фото і прикмети

На Дніпропетровщині поліція оголосила в розшук 39-річного Андрія Костецького з міста Кривий Ріг.
У жовтні минулого року чоловік пішов з дому в невідомому напрямку. З того часу про його місцезнаходження нічого не відомо, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
На Дніпропетровщині розшукують зниклого чоловіка
newtimes.kz
Прикмети: на вигляд 38 - 40 років, зріст 173 - 175 см, середньої статури, обличчя овальне, волосся темне, очі блакитні, ніс прямий, губи тонкі.
Особливі прикмети: на одній з рук, в районі передпліччя, є довгий шрам.
Був одягнений: спортивний костюм темного кольору, кросівки чорного кольору.
На Дніпропетровщині розшукують зниклого чоловіка
ГУ НП в Дніпропетровській області
Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Андрія, поліція просить повідомити на лінію "102" або за телефонами: 0 (564) 92-49-08, 0 (564) 92-49-09, 067-568- 90- 99.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що поліція Кам'янського Дніпропетровської області розшукує раніше неодноразово судимого 27-річного Михайла Гриневича. Чоловіка підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.
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