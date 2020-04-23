На Дніпропетровщині розшукують зниклого безвісти підлітка: фото і прикмети

Поліція міста Нікополь Дніпропетровської області оголосила в розшук 15-річного Голосова Олега Валерійовича.

22 квітня близько 12:00 хлопець пішов з дому і до цього часу його місцезнаходження не встановлено. Про це повідомили в пресслужбі Нікопольського відділу поліції.

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Прикмети: зріст 180-182 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве, коротка стрижка, очі блакитні.

Був одягнений: блакитні джинси, червоні кросівки, білі шкарпетки, чорна футболка, синьо-сірий светр, чорна кепка, куртка шкіряна чорна.

На Дніпропетровщині розшукують підлітка Нікопольський відділ поліції

На Дніпропетровщині розшукують підлітка Нікопольський відділ поліції

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Олега, поліція просить повідомити за телефонами: (095) 9382756 або "102"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі правоохоронці розшукують безвісти зниклого Святослава Шевченка. Чоловік зник у червні 2019 року і до цього часу не виходив на зв'язок.

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