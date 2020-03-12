Поліція оголосила в розшук 43-річного Сергія Грудненка з села Орлівщина Новомосковського району.

З 3 березня чоловік не з'являється вдома. Найбільш імовірним місцем знаходження зниклого вважають Дніпро, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст - 187 сантиметрів, худорлявої статури, волосся темне.

На Дніпропетровщині розшукують зниклого безвісти чоловіка Agronews

Був одягнений в куртку темно-синього кольору, в'язану чорну шапку і чорні штани. Постійно носить окуляри.

На Дніпропетровщині розшукують зниклого безвісти чоловіка ГУ НП в Дніпропетровській області

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Сергія, поліція просить повідомити на лінію "102" або за телефонами: (098) 242 58 03, 050- 948-53-23, 096-739-54-67.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром знайшли тіло Артема Агєєва. Він зник ще в грудні минулого року.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся