На Дніпропетровщині розшукують зниклого безвісти чоловіка. Фото і прикмети

У Дніпропетровській області розшукують безвісти зниклого 67-річного Віктора Зіброва.

Чоловік пішов з дому в невідомому напрямку 15 липня. З того часу він не виходить на зв'язок з рідними, повідомляє "Дніпро оперативний".

Відомо, що чоловік проживав у селі Дерезувате Синельниківського району. У день зникнення був одягнений в синю спортивну кофту, сіро-блакитну сорочку і сірі штани.

На Дніпропетровщині розшукують зниклого безвісти чоловіка Фото: "Дніпро оперативний"

Якщо Вам що-небудь відомо про місцезнаходження Віктора, повідомляйте за телефоном: 097-360-63-71.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині затримали банду, яка викрала і катувала людину.