На Дніпропетровщині розшукують зниклого безвісти чоловіка. Фото і прикмети

У місті Кам'янське Дніпропетровської області розшукують 43-річного Володимира Стьопкіна.

В останній раз чоловік виходив на зв'язок з рідними 22 червня близько 1:00. Про це повідомили в Facebook-спільноті "Кам'янське".

Був одягнений: блакитні шорти, червона футболка "Manchester", чорні в'єтнамки.

У Кам'янському розшукують зниклого чоловіка Facebook/ "Кам'янське"

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Володимира, повідомляйте за телефонами: 067-265-65-73, 098-284-63-50.

У Кам'янському розшукують зниклого чоловіка Facebook/ "Кам'янське"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві п'ять місяців розшукують безвісти зниклу неповнолітню Ліберті Боднар. Дівчинка ще 27 січня пішла з столичного Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей №1 і до цього часу не повернулася.