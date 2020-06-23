На Дніпропетровщині розшукують зниклого безвісти чоловіка. Фото і прикмети

Аліна Рашевська Події 10:44, 23.06.2020

У місті Кам'янське Дніпропетровської області розшукують 43-річного Володимира Стьопкіна.

В останній раз чоловік виходив на зв'язок з рідними 22 червня близько 1:00. Про це повідомили в Facebook-спільноті "Кам'янське".

Був одягнений: блакитні шорти, червона футболка "Manchester", чорні в'єтнамки.

У Кам'янському розшукують зниклого чоловіка
Facebook/ "Кам'янське"

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Володимира, повідомляйте за телефонами: 067-265-65-73, 098-284-63-50.

У Кам'янському розшукують зниклого чоловіка
Facebook/ "Кам'янське"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві п'ять місяців розшукують безвісти зниклу неповнолітню Ліберті Боднар. Дівчинка ще 27 січня пішла з столичного Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей №1 і до цього часу не повернулася.

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