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20 лютого • оновлено в 12:56
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Карина Бондаренко

На Дніпропетровщині розшукують небезпечного злочинця: фото

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Поліція Кам'янського Дніпропетровської області розшукує раніше неодноразово судимого 27-річного Михайла Гриневича.

Чоловіка підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Про це повідомили на сайті Національної поліції в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Злочин сталося 22 липня 2019 року близько 01:00 ночі біля будинку № 6 на вулиці Ніколенко. Під час конфлікту підозрюваний поранив ножем випадкового перехожого, після чого зник з місця злочину", – відзначили в поліції.

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Михайло Гриневич

Михайло Гриневич

Сайт Нацполіціі

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці просять усіх, кому відоме місцезнаходження розшукуваного чоловіка, повідомити про це за телефонами: 102, 0965869441, 0985430708.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі озброєні злочинці викрали 56-річну жінку і вимагали у неї 300 тисяч доларів.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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