На Дніпропетровщині розшукують небезпечного злочинця: фото

Поліція Кам'янського Дніпропетровської області розшукує раніше неодноразово судимого 27-річного Михайла Гриневича.

Чоловіка підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Про це повідомили на сайті Національної поліції в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Злочин сталося 22 липня 2019 року близько 01:00 ночі біля будинку № 6 на вулиці Ніколенко. Під час конфлікту підозрюваний поранив ножем випадкового перехожого, після чого зник з місця злочину", – відзначили в поліції.

Михайло Гриневич Сайт Нацполіціі

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці просять усіх, кому відоме місцезнаходження розшукуваного чоловіка, повідомити про це за телефонами: 102, 0965869441, 0985430708.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі озброєні злочинці викрали 56-річну жінку і вимагали у неї 300 тисяч доларів.

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