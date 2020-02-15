Головна Новини
15 лютого • оновлено в 11:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Ігор Кравченко

На Дніпропетровщині розшукують небезпечного злочинця. Фото

364
Читати матеріал російською

Поліція Павлограда Дніпропетровської області розшукує громадянина Білорусі Шульженко Валерія Вікторовича, 1972 року народження, який скоїв розбійний напад.

Злочин стався 24 січня в квартирі по вулиці Харківській у Павлограді. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області.

Чоловік проник в квартиру місцевої мешканки, завдав їй ножові поранення і заволодів грошима в сумі 7 тисяч гривень. Після чого зник з місця злочину.

Новини
Працював на спецслужби Путіна: в Україні спіймали інтернет-агітатора, що продався

За даним фактом розпочато кримінальну справу за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій з проникненням в житло.

Правоохоронці просять повідомити місце знаходження Шульженко Валерія Вікторовича в Павлоградське відділення поліції або за телефонами 095 466 61 62; 066-28-35-306 або 102. Поліцейські гарантують анонімність і винагороду.

Поліція розшукує небезпечного злочинця

Поліція розшукує небезпечного злочинця

Пресслужба ГУНП в Днепропетроськ області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі два підлітка затримали наркоторговців. Вони не побоялися зробити зауваження двом чоловікам, які робили так звані "закладки" і змогли їх затримати до приїзду патрульних.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги