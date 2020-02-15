На Дніпропетровщині розшукують небезпечного злочинця. Фото

Поліція Павлограда Дніпропетровської області розшукує громадянина Білорусі Шульженко Валерія Вікторовича, 1972 року народження, який скоїв розбійний напад.

Злочин стався 24 січня в квартирі по вулиці Харківській у Павлограді. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області.

Чоловік проник в квартиру місцевої мешканки, завдав їй ножові поранення і заволодів грошима в сумі 7 тисяч гривень. Після чого зник з місця злочину.

За даним фактом розпочато кримінальну справу за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій з проникненням в житло.

Правоохоронці просять повідомити місце знаходження Шульженко Валерія Вікторовича в Павлоградське відділення поліції або за телефонами 095 466 61 62; 066-28-35-306 або 102. Поліцейські гарантують анонімність і винагороду.

Поліція розшукує небезпечного злочинця Пресслужба ГУНП в Днепропетроськ області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі два підлітка затримали наркоторговців. Вони не побоялися зробити зауваження двом чоловікам, які робили так звані "закладки" і змогли їх затримати до приїзду патрульних.

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