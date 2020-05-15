На Дніпропетровщині розшукують небезпечного злочинця: фото і прикмети
Поліція Павлограда Дніпропетровської області розшукує учасника злочинної групи, яка викрала чоловіка і вимагала у нього гроші.
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Вальчука Анатолія Вікторовича, 1999 року народження, жителя міста Первомайська, повідомили в пресслужбі Національної поліції.
"Прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію про його місцезнаходження звернутися до Павлоградського відділу поліції за телефонами: "102", (095) 466 61 62, або (066) 283 53 060. Анонімність гарантуємо", – йдеться в повідомленні.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в місті Жовті Води Дніпропетровської області п'ятеро дітей стрибали з технічного моста в річку Жовта. В результаті один з хлопчиків не винирнув з води.