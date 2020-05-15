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16 травня • оновлено в 03:22
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Карина Бондаренко
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На Дніпропетровщині розшукують небезпечного злочинця: фото і прикмети

7.6т
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Поліція Павлограда Дніпропетровської області розшукує учасника злочинної групи, яка викрала чоловіка і вимагала у нього гроші.

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Вальчука Анатолія Вікторовича, 1999 року народження, жителя міста Первомайська, повідомили в пресслужбі Національної поліції.

"Прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію про його місцезнаходження звернутися до Павлоградського відділу поліції за телефонами: "102", (095) 466 61 62, або (066) 283 53 060. Анонімність гарантуємо", – йдеться в повідомленні.

Анатолій Вальчук

Анатолій Вальчук

dp.npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, в місті Жовті Води Дніпропетровської області п'ятеро дітей стрибали з технічного моста в річку Жовта. В результаті один з хлопчиків не винирнув з води.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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