На Дніпропетровщині розшукують небезпечного злочинця: фото і прикмети

На Дніпропетровщині поліція розшукує 21-річного жителя Первомайська Дмитра Клочко.

Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї та інших предметів. Про це повідомили на сайті Національної поліції (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Злочин стався в ніч на 15 березня в одному з розважальних закладів смт Петропавлівка. Поліцейські встановили, що до закладу увійшли п'ятеро озброєних чоловіків. Вони підійшли до потерпілих і погрожуючи застосувати зброю, почали їх бити. Потім поїхали на автомобілі в невідомому напрямку. Того ж дня поліцейські затримали чотирьох з п'яти зловмисників", – зазначили правоохоронці.

Поліція звертається до всіх, кому може бути відомо місце перебування розшукуваного чоловіка, звернутися в Петропавлівське відділення поліції або за телефонами: (050) 159 07 45, (095) 466 61 62, (099) 235 33 31 або 102.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в місті Нікополь Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції жорстоко вбили і намагалися заховати тіло в багажнику авто.

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