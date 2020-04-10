На Дніпропетровщині розшукують "карткового" шахрая: подробиці

Аліна Рашевська Події 16:50, 10.04.2020 Оновлено: 16:58, 10.04.2020

У місті Кам'янське Дніпропетровської області поліція розшукує чоловіка, жертвою грошової махінації якого стала 68-річна пенсіонерка.

Жінка прийняла від зловмисника допомогу по оплаті комунальних рахунків в терміналі самообслуговування. Непомітно для клієнтки містянин провів операцію через власну карту, а коли вона пішла, запросив повернення грошей, повідомили в пресслужбі Кам'янського відділу поліції.

Підступ потерпіла запідозрила не відразу – на підтвердження про оплату вона отримала квитанцію. Є ймовірність, що цей випадок – не єдиний.

На Дніпропетровщині розшукують "карткового" шахрая
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За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Поліція просить усіх постраждалих від дій даного шахрая звернутися за тел. 102, 0965869441, 0675686298.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні в розпал карантину активізувалися шахраї. Всього за кілька тижнів вони винайшли вже цілий ряд схем.

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