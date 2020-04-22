На Дніпропетровщині розшукують двох дітей: фото і прикмети

На Дніпропетровщині розшукують 15-річну Катерину Миколаєву і 16-річного Євгена Касінського.

Діти вчаться в одній школі, вони пропали 21 квітня і до сих пір не виходили на зв'язок. Про це повідомили на сторінці "Поиск пропавших детей" в Facebook.

"Пішли вранці з селища Шевченко, вчаться в одній школі. Планують подорожувати по Україні, можливо попрямували в Кам'янське, Кіровоград. Можуть пересуватися попутками", – відзначили волонтери.

На Дніпропетровщині пропали діти facebook.com/poisk.today

На Дніпропетровщині пропали діти facebook.com/poisk.today

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