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22 квітня • оновлено в 14:42
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Максим П'яточкін

На Дніпропетровщині розшукують двох дітей: фото і прикмети

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На Дніпропетровщині розшукують 15-річну Катерину Миколаєву і 16-річного Євгена Касінського.

Діти вчаться в одній школі, вони пропали 21 квітня і до сих пір не виходили на зв'язок. Про це повідомили на сторінці "Поиск пропавших детей" в Facebook.

"Пішли вранці з селища Шевченко, вчаться в одній школі. Планують подорожувати по Україні, можливо попрямували в Кам'янське, Кіровоград. Можуть пересуватися попутками", – відзначили волонтери.

На Дніпропетровщині пропали діти

На Дніпропетровщині пропали діти

facebook.com/poisk.today

На Дніпропетровщині пропали діти

На Дніпропетровщині пропали діти

facebook.com/poisk.today

Як писав OBOZREVATEL раніше, під Дніпром ЗАЗ і Honda влаштували жорстку смертельну ДТП.

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Автор
Максим П'яточкін
Місце
Україна Дніпро
Тег
зникла людина
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