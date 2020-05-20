На Дніпропетровщині розшукують чоловіка з втратою пам'яті: фото і прикмети

На Дніпропетровщині поліція оголосила в розшук 48-річного Романа Погрібного з Кривого Рогу.

Чоловік зник в районі селища Божедарівка 15 травня. Відомо, що криворіжанин страждає на втрату пам'яті, повідомили в пресслужбі Криворізького відділу поліції, передає "Перший криворізький".

У день зникнення він був одягнений у чорні спортивні штани, футболку того ж кольору і картату сорочку.

На Дніпропетровщині розшукують зниклого чоловіка Перший криворізький

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Романа, поліція просить повідомити на лінію "102" або за номером: 097-294-96-37.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині розшукують зниклу безвісти молоду дівчину. Вона пішла на роботу, однак після закінчення зміни додому так і не повернулася.