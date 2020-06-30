На Дніпропетровщині розшукується зниклий підліток: фото і прикмети

Аліна Рашевська Події 13:54, 30.06.2020

У селі Бородаївка Дніпропетровської області в ніч на 30 червня зникла 15-річна дівчинка.

Нікому не повідомивши, неповнолітня пішла з дому в невідомому напрямку. Про це повідомили на сторінці "Пошук дітей ГУНП в Дніпропетровській області" в Facebook.

Прикмети: на вигляд 15 років, зріст 170 см, худорлявої статури, блакитні очі, довжина темного волосся по плечі.

Була одягнена: кепка чорного кольору NIKE, спідниця і жилетка джинсові, білі кросівки, мала при собі рюкзак чорного кольору.

Якщо Вам відомо про місцезнаходження зниклої, повідомте за номером 097-55-68-684 або 102.

На Дніпропетровщині розшукується зниклий підліток
Facebook/ "Пошук дітей ГУНП в Дніпропетровській області"
Скріншот
Facebook/"Пошук дітей ГУНП в Дніпропетровській області"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині чоловік поїхав на дачу і безслідно зник.

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