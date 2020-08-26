На Дніпропетровщині розкрили велику мережу 'рабовласників'

У Дніпропетровській області в трудове рабство потрапили 172 пацієнта тринадцяти так званих реабілітаційних центрів.

Соціально незахищених людей вербували, силою утримували в "центрах" і примушували до важкої роботи на території Дніпра. Гроші за працю постраждалих отримували тільки зловмисники, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Пацієнтів 13 "центрів реабілітації" примушували до роботи Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

У "центрах реабілітації" літніх людей, пацієнтів з інвалідністю, алкогольною і наркотичною залежностями змушували безкоштовно виконувати чорнові роботи. Зараз потерпілих звільнили, вони знаходяться під наглядом медиків і працівників соціальних служб.

Соціально незахищені люди не отримували грошей за свою працю Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Правоохоронці провели обшуки на території 13 "центрів", у місцях проживання та транспортних засобах членів злочинної групи. Були вилучені мобільні телефони, гроші, блокноти з робочими записами, паспорти утримуваних громадян, печатки та документи благодійних організацій, кредитні картки, які вказують на протиправну діяльність.

На даний момент за допомогою батальйону поліції спеціального призначення затримані дев'ять фігурантів справи. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру в торгівлі людьми.

Затримані дев'ять фігурантів справи Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Затримання пройшло за участю батальйону поліції спеціального призначення Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині в інтернаті влаштували трудове рабство для душевнохворих.

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