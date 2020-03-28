На Дніпропетровщині розкрили підпільний канал поставок небезпечних наркотиків

У суботу, 28 березня, на Дніпропетровщині поліцейські перекрили міжобласний канал постачання наркотиків з Харківської області.

У наркодилера, який організував постачання наркотиків в Павлограді, вилучили різні види наркотиків, вартість яких на "чорному ринку" становить близько 3 мільйонів гривень.

Як встановили поліцейські, 21-річний житель Павлограда через месенджер робив оптові замовлення наркотиків, через кур'єрську пошту отримував їх, фасував на дози і збував споживачам шляхом "закладок".

Поліцейські викрили канал постачання наркотиків Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Його затримали 27 березня під час отримання замовлення в поштовому відділенні. У нього вилучили згорток з 200 грамами синтетичного наркотику та пістолет.

Поліцейські викрили канал постачання наркотиків Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

В цей же день поліцейські провели огляд в квартирі і гаражі, які орендував підозрюваний. У приміщеннях було вилучено майже 5 кілограмів синтетичних наркотиків "спайсів", "міксів", "МДМА", "амфетамін", 1 кілограм марихуани, 40 таблеток екстазі та 143 марки "ЛСД".

Поліцейські викрили канал постачання наркотиків Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Вилучені речовини направлені на дослідження, за результатами якого буде вирішуватися питання про вручення чоловікові повідомлення про підозру за статтями 263 і 307 Кримінального кодексу України. Зараз поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до організації каналу постачання наркотиків в Дніпропетровській області.

Раніше OBOZREVATEL писав, що під Дніпром нацгвардейцев спіймали на збуті наркотиків. Вони були в групі наркодилерів, які займалися виготовленням і продажем наркотиків в Павлограді.

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