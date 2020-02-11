На Дніпропетровщині різанина закінчилася загибеллю чоловіка. Фото і відео з місця

У вівторок, 11 лютого, в місті Кам'янське Дніпропетровської області посеред білого дня у дворі житлового будинку загинув місцевий житель.

Чоловік отримав смертельне ножове поранення під час бійки. Злочинець спробував сховатися, проте був оперативно спійманий співробітниками поліції, повідомляє Событие.

За інформацією видання, вбивство трапилося у дворі будинку №45 на проспекті Дружби Народів на лівому березі міста. Двоє чоловіків, які страждають від наркозалежності, почали з'ясовувати стосунки між собою посеред вулиці. Словесна перепалка швидко переросла в бійку. Один із чоловіків дістав ніж і смертельно поранив іншого, після чого спробував втекти з місця злочину.

Вбивство в Кам'янському Бессарабія Інформ

Зловмисник був оперативно затриманий дільничними офіцерами поліції, які в цей час відпрацьовували район. Вони зреагували на крики про допомогу і схопили вбивцю на "гарячому".

За цим фактом внесено відомості в ЄРДР за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Зараз поліція з'ясовує всі обставини події.

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Вбивство в Кам'янському Событие

Вбивство в Кам'янському Событие

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в суботу, 1 лютого, в Кривому Розі автомобіль збив пішохода з інвалідністю. Потерпілий помер до приїзду "швидкої".

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