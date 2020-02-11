Головна Новини
11 лютого • оновлено в 22:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

На Дніпропетровщині різанина закінчилася загибеллю чоловіка. Фото і відео з місця

1.9т
Читати матеріал російською

У вівторок, 11 лютого, в місті Кам'янське Дніпропетровської області посеред білого дня у дворі житлового будинку загинув місцевий житель.

Чоловік отримав смертельне ножове поранення під час бійки. Злочинець спробував сховатися, проте був оперативно спійманий співробітниками поліції, повідомляє Событие.

Новини
Вломилися в будинок: у Дніпрі напали на сім'ю відомого бізнесмена

За інформацією видання, вбивство трапилося у дворі будинку №45 на проспекті Дружби Народів на лівому березі міста. Двоє чоловіків, які страждають від наркозалежності, почали з'ясовувати стосунки між собою посеред вулиці. Словесна перепалка швидко переросла в бійку. Один із чоловіків дістав ніж і смертельно поранив іншого, після чого спробував втекти з місця злочину.

Вбивство в Кам'янському

Вбивство в Кам'янському

Бессарабія Інформ

Зловмисник був оперативно затриманий дільничними офіцерами поліції, які в цей час відпрацьовували район. Вони зреагували на крики про допомогу і схопили вбивцю на "гарячому".

За цим фактом внесено відомості в ЄРДР за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Зараз поліція з'ясовує всі обставини події.

Увага! Фото і відео 18+

Вбивство в Кам'янському

Вбивство в Кам'янському

Событие

Вбивство в Кам'янському

Вбивство в Кам'янському

Событие

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в суботу, 1 лютого, в Кривому Розі автомобіль збив пішохода з інвалідністю. Потерпілий помер до приїзду "швидкої".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги