На Дніпропетровщині ревнивий хлопець накинувся з ножем на конкурента

В Синельниковому Дніпропетровської області затримали 21-річного хлопця, який на ґрунті ревнощів наніс численні ножові поранення потерпілому.

Подія сталася 14 травня близько 2:20. Поліцейські встановили, що в ході сварки хлопець завдав 24-річному потерпілому тілесні ушкодження у вигляді колото-різаних поранень спини, після чого пішов. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Після проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали хлопця і доставили в Синельниківське відділення поліції.

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За погодженням з місцевою прокуратурою слідчий 15 травня повідомив хлопцю про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на вбивство. Триває досудове розслідування. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі чоловік вбив 12-річного хлопчика і сховав тіло в покинутому будинку. Тіло хлопчика знайшли на ліжку в купі одягу.

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