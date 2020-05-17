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17 травня • оновлено в 20:09
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Ігор Кравченко

На Дніпропетровщині ревнивий хлопець накинувся з ножем на конкурента

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В Синельниковому Дніпропетровської області затримали 21-річного хлопця, який на ґрунті ревнощів наніс численні ножові поранення потерпілому.

Подія сталася 14 травня близько 2:20. Поліцейські встановили, що в ході сварки хлопець завдав 24-річному потерпілому тілесні ушкодження у вигляді колото-різаних поранень спини, після чого пішов. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Після проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали хлопця і доставили в Синельниківське відділення поліції.

Ревнивий хлопець накинувся з ножем на конкурента

Ревнивий хлопець накинувся з ножем на конкурента

Медіа Центр

За погодженням з місцевою прокуратурою слідчий 15 травня повідомив хлопцю про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на вбивство. Триває досудове розслідування. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі чоловік вбив 12-річного хлопчика і сховав тіло в покинутому будинку. Тіло хлопчика знайшли на ліжку в купі одягу.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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