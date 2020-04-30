На Дніпропетровщині пропала 17-річна дівчина: фото і прикмети

У Новомосковську Дніпропетровської області безвісти пропала 17-річна Яна Крячун.

Дівчина пішла з дому 29 квітня і до сих пір не повернулася, повідомили в пресслужбі Національної поліції. Раніше вона з дому не йшла, мобільного телефону при собі не має.

Її прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, очі коричневого кольору, волосся темно-русяве до плечей.

Була одягнена: кофта зеленого кольору, лосини чорного кольору, капці блакитного кольору.

На Дніпропетровщині пропала 17-річна дівчина dp.npu.gov.ua

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження неповнолітньої Яни Крячун, прохання повідомити в поліцію за телефонами: (098) 242 58 03, 099-124 97 79, (056) 93-7-31-66 або 102.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Харкові затримали голу жінку, яка бігала по місту з пакетом з відрізаною головою. Попередньо встановлено, що загибла – рідна дочка затриманої.