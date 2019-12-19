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19 грудня • оновлено в 08:36
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Аліна Рашевська

На Дніпропетровщині пропала 15-річна дівчинка: фото і прикмети

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На Дніпропетровщині розшукують 15-річну Катерину Шинкарчук з Апостолового.

Дівчинка не з'являється вдома вже третю добу. Про це повідомляє Перший міський.

На Дніпропетровщині пропала 15-річна дівчинка

На Дніпропетровщині пропала 15-річна дівчинка

Перший запорізький

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Вранці 16 грудня дівчинка вийшла з дому і не повернулася. Родичі зниклої і поліція просять у жителів області допомоги в пошуках.

Зникла була одягнена в куртку і зимову шапку червоного кольору і чорні чоботи. Має середню статуру, зріст близько 150 сантиметрів. Дівчинка з короткою стрижкою, волосся темно-русявого кольору.

Під Дніпром зникла дитина

Під Дніпром зникла дитина

перший міський

Якщо вам відома будь-яка інформація про дитину, правоохоронці просять повідомляти за номером (068) 926-63-40.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що неподалік від села Вишневе 18 грудня легковий автомобіль потрапив в ДТП з переворотом. По дорозі до Кривого Рогу водій не впорався з керуванням і злетів з дороги.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Тег
зникла людина
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