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1 квітня • оновлено в 12:30
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Аліна Рашевська

На Дніпропетровщині пожежа забрала життя чоловіка. Фото з місця НП

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У середу, 1 квітня, в місті Нікополь Дніпропетровської області трапилася пожежа в приватному житловому будинку на вулиці Гоголя.

На момент прибуття пожежних вогонь поширився по всьому приміщенню і виривався з вікон. 52-річного власника житла врятувати не вдалося – його бездиханне тіло знайшли під час ліквідації пожежі, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

В результаті події пошкоджено речі домашнього вжитку, внутрішнє облицювання стін та стелі. Загальна площа пожежі склала 20 м. кв. Шестеро співробітників ДСНС боролися з вогнем більше години.

Пожежа в Нікополі

Пожежа в Нікополі

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа в Нікополі

Пожежа в Нікополі

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа в Нікополі

Пожежа в Нікополі

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа в Нікополі

Пожежа в Нікополі

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Одесі під час гасіння масштабної пожежі в житловому багатоповерховому будинку серйозно постраждали двоє рятувальників. Один із них в реанімації.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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