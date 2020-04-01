У середу, 1 квітня, в місті Нікополь Дніпропетровської області трапилася пожежа в приватному житловому будинку на вулиці Гоголя.
На момент прибуття пожежних вогонь поширився по всьому приміщенню і виривався з вікон. 52-річного власника житла врятувати не вдалося – його бездиханне тіло знайшли під час ліквідації пожежі, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
В результаті події пошкоджено речі домашнього вжитку, внутрішнє облицювання стін та стелі. Загальна площа пожежі склала 20 м. кв. Шестеро співробітників ДСНС боролися з вогнем більше години.
Пожежа в Нікополі
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Пожежа в Нікополі
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Пожежа в Нікополі
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Пожежа в Нікополі
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Одесі під час гасіння масштабної пожежі в житловому багатоповерховому будинку серйозно постраждали двоє рятувальників. Один із них в реанімації.
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