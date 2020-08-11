На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль. Фото

Аліна Рашевська Події 14:40, 11.08.2020

Неподалік від села Михайлівка Дніпропетровської області 11 серпня під час руху трасою загорівся автомобіль "ВАЗ-2106".

Водій легковика не постраждав – він встиг вибігти з авто до того, як вогонь перекинувся з капота в салон. До приїзду рятувальників машина згоріла дотла, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Площа займання склала 6 кв. метрів. У ліквідації пожежі були задіяні п'ятеро надзвичайників та одна одиниця техніки.

На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на вулиці Андрія Сахарова на смерть збили пішохода.

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