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На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль. Фото

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Події
1,0 т.
На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль. Фото

На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль. Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Неподалік від села Михайлівка Дніпропетровської області 11 серпня під час руху трасою загорівся автомобіль "ВАЗ-2106".

Водій легковика не постраждав – він встиг вибігти з авто до того, як вогонь перекинувся з капота в салон. До приїзду рятувальників машина згоріла дотла, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Площа займання склала 6 кв. метрів. У ліквідації пожежі були задіяні п'ятеро надзвичайників та одна одиниця техніки.

На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль

На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль

На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на вулиці Андрія Сахарова на смерть збили пішохода.

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