На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль. Фото

На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль. Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Неподалік від села Михайлівка Дніпропетровської області 11 серпня під час руху трасою загорівся автомобіль "ВАЗ-2106".

Водій легковика не постраждав – він встиг вибігти з авто до того, як вогонь перекинувся з капота в салон. До приїзду рятувальників машина згоріла дотла, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Площа займання склала 6 кв. метрів. У ліквідації пожежі були задіяні п'ятеро надзвичайників та одна одиниця техніки.

На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на вулиці Андрія Сахарова на смерть збили пішохода.