На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль. Фото

Аліна Рашевська Події 17:50, 6.07.2020

У понеділок, 6 липня, неподалік від села Мар'янське Дніпропетровської області під час руху трасою загорівся автомобіль "ВАЗ 2106".

Водій легковика не постраждав – він встиг вибігти з авто до того, як вогонь перекинувся в салон. До приїзду рятувальників машина згоріла дотла, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Площа займання склала 5 кв. метрів. У ліквідації пожежі були задіяні п'ятеро надзвичайників та одна одиниця техніки.

На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі трамвай з пасажирами влетів у фуру.

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