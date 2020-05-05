На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль. Фото

Неподалік від села Булахівка Дніпропетровської області 4 травня під час руху трасою загорівся автомобіль "Chevrolet Lacetti".

Водій легковика не постраждав – він встиг вибігти з авто до того, як вогонь перекинувся з капота в салон. До приїзду рятувальників машина згоріла дотла, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Площа займання склала 6 кв. метрів. У ліквідації пожежі були задіяні шестеро надзвичайників та дві одиниці техніки.

Під Дніпром на ходу загорівся автомобіль ГУ ДСНС

Під Дніпром на ходу загорівся автомобіль ГУ ДСНС

Під Дніпром на ходу загорівся автомобіль ГУ ДСНС

Під Дніпром на ходу загорівся автомобіль ГУ ДСНС

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі вночі згорів величезний магазин одягу. Пожежа знищила практично весь товар і внутрішню обшивку.