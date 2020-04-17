На Дніпропетровщині попрощалися із загиблим на Донбасі військовим. Зворушливе відео

У селищі міського типу Лихівка Дніпропетровської області 15 квітня в останню путь провели загиблого піхотинця 93-ї бригади "Холодний Яр" Леоніда Скакуненка з позивним "Барон".

Вранці 12 квітня він потрапив під ворожий обстріл позицій холодноярців із гранатомета. У цей час солдат був на бойовому чергуванні, повідомили на сторінці 93-ї бригади в Facebook.

22 квітня захисник мав би святкувати своє 33-річчя. У нього залишилися сестра, дружина і син від першого шлюбу.

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У 2014 році боєць був покликаний по мобілізації в НГУ. Надалі уклав контракт зі Збройними силами, з вересня 2017 воював у складі 93-ї бригади вже третю ротацію. Брав участь у бойових діях поблизу Новотроїцького, Новоселівки Другої, в околицях Кримського.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кропивницькому поховали військовослужбовця 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго Ігоря Вівчаренка. Він загинув в результаті вибуху міни.

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