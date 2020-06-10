На Дніпропетровщині помер депутат, в квартирі якого стався вибух

Події 13:03, 10.06.2020

У місті Новомосковськ Дніпропетровської області 9 червня в центральній районній лікарні від отриманих травм помер 39-річний депутат місцевої міської ради.

Чоловік помер ввечері від опіків практично всього тіла. Їх він отримав напередодні під час вибуху і пожежі у власній квартирі, повідомляє " Полезная газета ".

Загиблий чоловік
poleznaya.dp.ua

У загиблого залишилися дружина і діти. Однак останнім часом вони жили окремо.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, чоловік, який влаштував вибух у багатоповерхівці в Новомосковську, намагався накласти на себе руки.

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