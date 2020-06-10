На Дніпропетровщині помер депутат, в квартирі якого стався вибух

У місті Новомосковськ Дніпропетровської області 9 червня в центральній районній лікарні від отриманих травм помер 39-річний депутат місцевої міської ради.
Чоловік помер ввечері від опіків практично всього тіла. Їх він отримав напередодні під час вибуху і пожежі у власній квартирі, повідомляє " Полезная газета ".
Загиблий чоловік
poleznaya.dp.ua
У загиблого залишилися дружина і діти. Однак останнім часом вони жили окремо.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, чоловік, який влаштував вибух у багатоповерхівці в Новомосковську, намагався накласти на себе руки.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!