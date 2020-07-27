На Дніпропетровщині полковник поліції погорів на хабарі. Фото

На Дніпропетровщині полковник поліції погорів на хабарі. ГУ НП в Дніпропетровській області

У понеділок, 27 липня, начальника Південного відділення поліції Кам'янського Сергія Войнова затримали на гарячому під час отримання хабара.

Полковник поліції зажадав від підприємця п'ять тисяч гривень хабара за повернення екскаватора і мікроавтобуса. Спецтехніка була вилучена в рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 239 Кримінального кодексу України – забруднення або псування земель, повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

Також Войнов хотів щомісячно отримувати половину прибутку підприємця за невтручання в його діяльність. Про неправомірні дії начальника поліції потерпілий повідомив у Дніпропетровське управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

На Дніпропетровщині полковник поліції погорів на хабарі ГУ НП в Дніпропетровській області

Співробітники Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ задокументували факт отримання частини неправомірної вигоди начальником відділення поліції. Йому вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. За корупційні оборудки затриманому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що поліція Дніпропетровщини через три доби зловила маршрутника, який втік після ДТП.