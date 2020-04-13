У понеділок, 14 квітня, в поліцію міста Кам'янське Дніпропетровської області невідомий повідомив про мінування відділення СБУ на вулиці Галини Романової.

На місце прибули вибухотехніки і правоохоронці. З метою безпеки вулицю частково перекрили, повідомляє "5692.com.ua".

Як повідомила OBOZREVATEL старший інспектор сектора моніторингу Кам'янського відділу поліції Олена Тимченко, станом на 15:30 перевірка на наявність вибухонебезпечних предметів триває. Поки нічого підозрілого не виявлено.

На Дніпропетровщині поліція перевіряє мінування будівлі СБУ Facebook / "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що невідомі заявили про замінування корпусу Олександрівської клінічної лікарні Києва. У ній знаходяться хворі на коронавірус COVID-19.

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