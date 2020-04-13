Головна Новини
13 квітня • оновлено в 17:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Аліна Рашевська
Всі статті автора

На Дніпропетровщині поліція перевіряє мінування будівлі СБУ

630
Читати матеріал російською

У понеділок, 14 квітня, в поліцію міста Кам'янське Дніпропетровської області невідомий повідомив про мінування відділення СБУ на вулиці Галини Романової.

На місце прибули вибухотехніки і правоохоронці. З метою безпеки вулицю частково перекрили, повідомляє "5692.com.ua".

Як повідомила OBOZREVATEL старший інспектор сектора моніторингу Кам'янського відділу поліції Олена Тимченко, станом на 15:30 перевірка на наявність вибухонебезпечних предметів триває. Поки нічого підозрілого не виявлено.

На Дніпропетровщині поліція перевіряє мінування будівлі СБУ

На Дніпропетровщині поліція перевіряє мінування будівлі СБУ

Facebook / "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що невідомі заявили про замінування корпусу Олександрівської клінічної лікарні Києва. У ній знаходяться хворі на коронавірус COVID-19.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Події

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги