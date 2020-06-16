На Дніпропетровщині поліцейський попався на великому хабарі. Фото затримання

У місті Нікополь Дніпропетровської області 16 червня слідчі Державного бюро розслідувань затримали начальника сектора кримінальної поліції за отримання хабара від підозрюваного.

За попередньою інформацією, поліцейський вимагав та отримав від фігуранта кримінального провадження п'ять тисяч доларів США, повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Гроші, вилучені при затриманні

За хабар співробітник поліції обіцяв вплинути на уповноважених посадових осіб, щоб вони перекваліфікували злочин без реального терміну позбавлення волі.

ДБР затримали поліцейського

Однак не встиг. Його затримали відразу після отримання грошей. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру і обрання щодо нього запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за підозрюваного в спробі дати хабар 5 млн доларів керівникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України екс-директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу внесли заставу.