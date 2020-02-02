На Дніпропетровщині поліцейський наколов собаку на вила й кинув у багаття

Державне бюро розслідувань направило до суду звинувачення щодо співробітника Криворізького відділу поліції в Дніпропетровській області.

Правоохоронець обвинувачується в жорстокому поводженні з твариною. Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Слідством встановлено, що 2 березня 2019 року до поліцейського і його сина на відстань близько двох метрів підійшов бездомний собака і почала гавкати. Поліцейський, який в цей час прибирав територію біля свого будинку, вдарив тварину вилами.

Поліцейський кинув собаку в багаття ТСН

Після цього відвів сина в будинок, а сам повернувся на вулицю. Наздогнав пса і встромив в його вила, підняв і кинув у багаття, який розвів незадовго до інциденту. Від загибелі тварини врятували очевидці події.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі сталася пожежа в лікарні ветеринарної медицини на вулиці Космічній. В результаті події загинули близько сотні тварин.

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