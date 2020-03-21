На Дніпропетровщині поліцейські за хабарі видавали дозвіл на зброю: їх затримали

У Дніпропетровській області викрили поліцейських, які незаконно видавали дозволи на травматичну зброю.

Затримані пропонували скористатися "спеціальною процедурою" і отримати дозвіл. Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Громадяни отримували дозволи без здачі заліків, вивчення матеріальної частини пристроїв, правил застосування та заходів безпеки поводження зі зброєю, а також без проходження відповідного медичного огляду.

Хабар за такі дозволи коливалася від 350 до 700 доларів. Після їх затримання "на гарячому" відбулося понад 10 обшуків в службових кабінетах інших поліцейських, в тому числі їх керівництва.

Співробітники ДБР затримали двох правоохоронців Пресслужба ДБР

Співробітники ДБР затримали двох правоохоронців Пресслужба ДБР

В ході обшуків вилучено документи щодо отримання дозволів, близько 100 000 гривень, а також зброю, походження якого з'ясовується.

Правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Рані OBOZREVATEL писав, що поліцейські взяли під контроль в'їзд і виїзд всіх видів транспорту на головних магістралях Дніпропетровської області через короновіруса.

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