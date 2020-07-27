На Дніпропетровщині підліток зник у свій день народження. Фото

У Дніпропетровській області розшукують зниклого безвісти Миколу Грицая.

Хлопець пішов з дому в невідомому напрямку 26 липня. У цей день йому виповнилося 17 років, повідомляє "Дніпро оперативний".

Рідні та друзі почали пошуки Миколи ще в день його зникнення. Сьогодні водолази з Дніпра додатково обстежать водойми.

На Дніпропетровщині підліток пропав в свій день народження Фото: "Дніпро оперативний"

Якщо у Вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Миколи, повідомляйте за телефоном: (066) 333-78-48.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що поліція Дніпропетровщини через три доби зловила маршрутника, який втік після ДТП.