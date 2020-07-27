На Дніпропетровщині підліток зник у свій день народження. Фото
На Дніпропетровщині підліток зник у свій день народження. Колаж
У Дніпропетровській області розшукують зниклого безвісти Миколу Грицая.
Хлопець пішов з дому в невідомому напрямку 26 липня. У цей день йому виповнилося 17 років, повідомляє "Дніпро оперативний".
Рідні та друзі почали пошуки Миколи ще в день його зникнення. Сьогодні водолази з Дніпра додатково обстежать водойми.
На Дніпропетровщині підліток пропав в свій день народження Фото: "Дніпро оперативний"
Якщо у Вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Миколи, повідомляйте за телефоном: (066) 333-78-48.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що поліція Дніпропетровщини через три доби зловила маршрутника, який втік після ДТП.
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