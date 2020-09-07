На Дніпропетровщині підліток зістрибнув з потяга в річку і дивом вижив. Відео

На Дніпропетровщині підліток зістрибнув з потяга. Колаж
У селі Олексіївка Дніпропетровської області 6 вересня 16-річний хлопець зістрибнув з товарного потяга в річку, коли той проїжджав залізничним мостом.
Під час стрибка він ледь не врізався в балку, яка тримає конструкцію мосту. Відео інциденту опублікували на сайті громадської організації "Прихист".
Пізніше школяр поділився трюком, що ледь не коштував йому життя, на своїй сторінці в соціальній мережі. Місцеві жителі кажуть, що раніше хлопець неодноразово влаштовував небезпечні розваги, однак залишався безкарним.
На Дніпропетровщині підліток зістрибнув з поїзда в річку і дивом вижив. Прихист
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