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17 березня • оновлено в 09:14
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Аліна Рашевська

На Дніпропетровщині підліток загинув під завалами недобудови. Фото і відео

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У селі Варварівка Дніпропетровської області 16 березня на території недобудованого будинку впало перекриття між поверхами.

Під завалами опинилися 13-річний хлопчик і 28-річний чоловік. Для підлітка отримані травми виявилися несумісними з життям, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Другого потерпілого звільняли за допомогою двох телескопічних навантажувачів. З попереднім діагнозом "синдром тривалого стискання лівої ноги, травматична ампутація нижньої кінцівки" його госпіталізували в реанімаційне відділення міської лікарні № 4 міста Павлограда.

На Дніпропетровщині підліток загинув під завалами недобудови

На Дніпропетровщині підліток загинув під завалами недобудови

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині підліток загинув під завалами недобудови

На Дніпропетровщині підліток загинув під завалами недобудови

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині підліток загинув під завалами недобудови

На Дніпропетровщині підліток загинув під завалами недобудови

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині підліток загинув під завалами недобудови

На Дніпропетровщині підліток загинув під завалами недобудови

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Павлограді з салону автобуса викинули 13-річну дівчинку. У пасажирки не спрацювала електронна картка пільговика, яка надана їй як дитині з багатодітної сім'ї. Водій відмовив їй в перевезенні, зажадавши негайно покинути транспортний засіб.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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