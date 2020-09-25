На Дніпропетровщині підірвали банкомат і викрали мільйон гривень. Фото і відео

У п'ятницю вночі, 25 вересня, в Новомосковському районі Дніпропетровської області злочинна група підірвала банкомат у підвалі поштового відділення.

Про плани банди місцевих правоохоронців попередили в поліції Сумської області. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

До складу групи входили троє жителів міста Суми та один чоловік з Кам'янського району віком 34 до 49 років. На Дніпропетровщину вони приїхали на двох автомобілях. Зловмисники викрали з підірваного банкомату касети з сумою близько мільйона гривень.

Поліцейські управління карного розшуку затримали бандитів одразу після скоєння злочину. Під час переслідування злочинці чинили опір діям правоохоронців і протаранили службове авто загону КОРД. Спецпризначенці заблокували транспорт грабіжників і застосували табельну зброю.

Після затримання у зловмисників вилучили касети з грошима, зброя та інші речові докази. За фактом крадіжки організованою групою в особливо великих розмірах відкрито кримінальне провадження. Як повідомили в пресслужбі Департаменту карного розшуку, затримані неодноразово здійснювали аналогічні злочини на території Полтавської та Сумської областей.

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