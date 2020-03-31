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31 березня • оновлено в 10:27
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Аліна Рашевська

На Дніпропетровщині під час пожежі загинув чоловік. Фото з місця НП

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У вівторок, 31 березня, в селі Єлизаветівка Дніпропетровської області загорівся одноповерховий житловий будинок.

З палаючого приміщення не встиг вибратися 63-річний власник. Його бездиханне тіло знайшли рятувальники під час ліквідації пожежі, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Вогонь встиг знищити покрівлю, домашнє майно та меблі на площі 80 м. кв. Пожежу вдалося приборкати лише через дві години.

Пожежа під Дніпром

Пожежа під Дніпром

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

До ліквідації пожежі залучено п'ятеро чоловік особового складу та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

Пожежа в Дніпрі

Пожежа в Дніпрі

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Одесі під час гасіння масштабної пожежі в житловому багатоповерховому будинку серйозно постраждали двоє рятувальників. Один із них в реанімації.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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