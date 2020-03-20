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20 березня • оновлено в 09:22
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Карина Бондаренко

На Дніпропетровщині під час пожежі загинуло понад 50 тварин

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У четвер, 19 березня, під час пожежі в Широківському районі Дніпропетровської області загинули 56 голів домашньої худоби – свині і кури.

Вогонь спалахнув на території приватного будинку близько 21:00, повідомили на сайті Головного управління служби з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Пожежа знищила дерев'яну господарську будівлю та пошкодила перекриття літньої кухні. Загальна площа пожежі склала 33 м.кв. Причина спалаху поки невідома.

Пожежа на Дніпропетровщині

Пожежа на Дніпропетровщині

Сайт ДСНС

Пожежа на Дніпропетровщині

Пожежа на Дніпропетровщині

Сайт ДСНС

Пожежа на Дніпропетровщині

Пожежа на Дніпропетровщині

Сайт ДСНС

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Кривому Розі з пожежі в багатоповерхівці врятували двох людей.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
пожежа
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