На Дніпропетровщині під час пожежі в приватному будинку загинув чоловік

У селищі Межова Дніпропетровської області 9 січня загорівся приватний будинок з власником всередині.

Чоловікові не вдалося врятуватися від вогню. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку "101" близько 7:19. За адресою відразу ж направили чергову бригаду рятувальників. Прибувши на місце, співробітники ДСНС встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхового житлового будинку. Вогнем пошкоджено дах будинку та домашнє майно на площі 7 кв. метрів.

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Під час пожежі загинув власник домоволодіння - громадянин 1980 року народження. Вогонь палахкотів у будинку більше години.

На місці події працювали четверо рятувальників і одна одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

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