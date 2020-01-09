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9 січня • оновлено в 13:17
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Аліна Рашевська

На Дніпропетровщині під час пожежі в приватному будинку загинув чоловік

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У селищі Межова Дніпропетровської області 9 січня загорівся приватний будинок з власником всередині.

Чоловікові не вдалося врятуватися від вогню. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

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Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку "101" близько 7:19. За адресою відразу ж направили чергову бригаду рятувальників. Прибувши на місце, співробітники ДСНС встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхового житлового будинку. Вогнем пошкоджено дах будинку та домашнє майно на площі 7 кв. метрів.

На Дніпропетровщині під час пожежі загинув чоловік

На Дніпропетровщині під час пожежі загинув чоловік

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Під час пожежі загинув власник домоволодіння - громадянин 1980 року народження. Вогонь палахкотів у будинку більше години.

На місці події працювали четверо рятувальників і одна одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

Під Дніпром під час пожежі в приватному будинку загинув чоловік

Під Дніпром під час пожежі в приватному будинку загинув чоловік

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Під Дніпром під час пожежі в приватному будинку загинув чоловік

Під Дніпром під час пожежі в приватному будинку загинув чоловік

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі 8 січня на вулиці Каткова сталася смертельна ДТП на "зебрі". Автомобіль Audi з п'яною жінкою за кермом на повній швидкості влетів у натовп пішоходів. Двоє людей загинули на місці.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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