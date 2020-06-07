На Дніпропетровщині під час пожежі в будинку згорів чоловік. Фото
У неділю, 7 червня, в селі Південне Нікопольського району Дніпропетровської області в Службу порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку.
По прибуттю рятувальників на місце пожежі встановлено, що загоряння виникло на даху одноповерхового житлового будинку на 6 квартир. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
Вогонь знищив дах і конструкції будинку на площі 115 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку виявили чоловіка без ознак життя 1986 року народження.
Рятувальники гасили пожежу майже дві години.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі загорівся дев'ятиповерховий будинок. Під час ліквідації рятувальники по зовнішній пожежній драбині врятували чотирьох людей, з них три дитини.