На Дніпропетровщині під час пожежі серйозно обгорів чоловік. Фото з місця НП

У селі Лобойківка Дніпропетровської області 18 червня трапилася пожежа на території приватного домоволодіння.

У вогняній пастці опинився 81-річний власник. На місце події направили чергову бригаду рятувальників, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Прибулі на місце виклику надзвичайники встановили, що пожежа виникла всередині господарської будівлі – літньої кухні. Чоловіка, який не встиг покинути приміщення до того, як вогонь охопив його повністю, вивели на вулицю, після чого передали медикам для подальшої госпіталізації. Потерпілий отримав серйозні опіки верхніх кінцівок.

Пожежа під Дніпром ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Вогнем було знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено дах будівлі. Загальна площа пожежі склала 30 квадратних метрів. На місці події працювали семеро рятувальників і дві одиниці техніки.

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